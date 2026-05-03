Pogba com a camisa do Monaco no Campeonato Francês - Reprodução

Pogba com a camisa do Monaco no Campeonato Francês Reprodução

Publicado 03/05/2026 12:01

Paul Pogba, campeão do mundo com a França em 2018, voltou a atuar como titular neste sábado (2) após três anos. O meia começou jogando na vitória do Monaco por 2 a 1 sobre o Metz. A atuação do francês foi bastante criticada. Maxime Chanot, comentarista do programa After Foot, da RMC, avaliou o desempenho:



"O achei muito, muito mediano. Ele não consegue mais fazer isso. Hoje acho que Paul Pogba não consegue mais jogar na Ligue 1. Com a bola, não há problema. Ele tem uma maneira excepcional de jogar com a bola, mas não consegue defender", disse.



"Com a bola, ele é sempre incrivelmente elegante, sem problemas. Eu realmente gosto dos seus passes longos, mas Pogba numa posição de volante defensivo em um time que precisa se defender? Esquece...", completou.





O meia atuou por 57 minutos e foi substituído para a entrada de Aladji Bamba. Na ocasião, o placar era 1 a 0 para o Metz. Aos 61, Folarin Balogun empatou para o Monaco, e Ansu Fati, nos acréscimos, com assistência do brasileiro Caio Henrique, virou a partida.



Pogba foi suspenso por quatro anos após testar positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA), em fevereiro de 2024. No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte reduziu a pena para 18 meses ao entender que não houve ingestão intencional. Leia mais: De saída do City, Barcelona negocia com Bernardo Silva O meia atuou por 57 minutos e foi substituído para a entrada de Aladji Bamba. Na ocasião, o placar era 1 a 0 para o Metz. Aos 61, Folarin Balogun empatou para o Monaco, e Ansu Fati, nos acréscimos, com assistência do brasileiro Caio Henrique, virou a partida.Pogba foi suspenso por quatro anos após testar positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA), em fevereiro de 2024. No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte reduziu a pena para 18 meses ao entender que não houve ingestão intencional.