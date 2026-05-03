Pogba com a camisa do Monaco no Campeonato Francês Reprodução
"O achei muito, muito mediano. Ele não consegue mais fazer isso. Hoje acho que Paul Pogba não consegue mais jogar na Ligue 1. Com a bola, não há problema. Ele tem uma maneira excepcional de jogar com a bola, mas não consegue defender", disse.
"Com a bola, ele é sempre incrivelmente elegante, sem problemas. Eu realmente gosto dos seus passes longos, mas Pogba numa posição de volante defensivo em um time que precisa se defender? Esquece...", completou.
O meia atuou por 57 minutos e foi substituído para a entrada de Aladji Bamba. Na ocasião, o placar era 1 a 0 para o Metz. Aos 61, Folarin Balogun empatou para o Monaco, e Ansu Fati, nos acréscimos, com assistência do brasileiro Caio Henrique, virou a partida.
Pogba foi suspenso por quatro anos após testar positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA), em fevereiro de 2024. No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte reduziu a pena para 18 meses ao entender que não houve ingestão intencional.
O jogador chegou ao Monaco em meados de 2025. Na atual temporada, disputou seis partidas, somando 119 minutos. O meia também sofreu lesões musculares ao longo do período, que o afastaram por cerca de quatro meses.
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