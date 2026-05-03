Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/05/2026 13:59

Rio - Com desfalques de peso, o Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Vasco , neste domingo (3). A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leonardo Jardim não poderá contar com Arrascaeta (clavícula direita), Carrascal (suspenso), Lucas Paquetá (coxa esquerda) e Pulgar (ombro direito). Mas há uma novidade, Léo Pereira se recuperou de um corte profundo na canela esquerda e estará à disposição.

O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 26 pontos e ocupa o segundo lugar. O líder isolado é o Palmeiras, com 33.

Os relacionados do Flamengo

. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;

. Meio-campistas: De la Cruz, Evertton Araújo, Jorginho, Luiz Felipe e Saúl;

. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.