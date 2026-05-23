Musa do Olimpia, Karen InsfranReprodução / Instagram
Musa do Olimpia conta o que valoriza em um homem: 'Tocar sua alma, não apenas o corpo'
Karen Insfran tem mais de 282 mil seguidores no Instagram
Musa do Olimpia conta o que valoriza em um homem: 'Tocar sua alma, não apenas o corpo'
Karen Insfran tem mais de 282 mil seguidores no Instagram
Com hat-trick de Kane, Bayern de Munique bate Stuttgart e conquista a Copa da Alemanha
Equipe de Vincent Kompany vence por 3 a 0 em Berlim e fatura seu 21º título da competição
Flamengo recebe consulta do São Paulo por Everton Cebolinha
Atacante, de 30 anos, tem contrato até o fim do ano
Barcelona goleia Lyon e fatura pela quarta vez a Liga dos Campeões feminina
Equipe catalã vence por 4 a 0 em Oslo e reafirma domínio no futebol europeu
Treinador do Lyon celebra convocação de Endrick para a Copa: 'Números incríveis'
Atacante, de 19 anos, retornou ao Real Madrid
RD Congo recusa mudar cronograma da Copa após exigência de isolamento dos EUA
País africano enfrenta um grave surto de Ebola e tem estreia programada para o dia 21 de junho, contra Portugal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.