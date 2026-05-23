Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Karen InsfranReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2026 17:50

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, revelou quais características a atraem em um homem. A beldade, que faz muito sucesso pela beleza, contou que mais importante que a aparência, a personalidade de um possível candidato a pretende é fundamental para ela.

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"Segurança, senso de humor e a capacidade de tocar sua alma, não apenas seu corpo", disse a beldade em entrevista ao site "Popular".

A beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), também deu dicas para as mulheres terem momentos de uma boa saúde mental.

"Dançar, rir, dormir bem e não reprimir meus sentimentos. Às vezes, é bom desabafar consigo mesma em frente ao espelho", concluiu.

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