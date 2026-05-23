Jogadoras do Barcelona comemoram título da Liga dos CampeõesOdd Andersen / AFP
A polonesa Ewa Pajor foi o destaque da final, marcando os dois primeiros do Barça (55' e 69') para terminar na artilharia da competição com 11 gols, enquanto Salma Paralluelo (90' e 90'+3) selou a goleada quando tudo já estava decidido.
O maior campeão europeu é justamente o Lyon, com oito Champions, mas a equipe não levanta o troféu desde 2022.
A rivalidade entre esses dois clubes se tornou um clássico moderno no futebol feminino, já que ambos disputaram quatro finais da Liga dos Campeões desde 2019: o Lyon venceu as duas primeiras (2019 e 2022), enquanto as duas mais recentes foram para o Barça.
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