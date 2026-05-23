Jogadoras do Barcelona comemoram título da Liga dos Campeões - Odd Andersen / AFP

Jogadoras do Barcelona comemoram título da Liga dos CampeõesOdd Andersen / AFP

Publicado 23/05/2026 17:04

Espanha - O Barcelona conquistou seu quarto título da Liga dos Campeões feminina ao derrotar o Lyon por 4 a 0 neste sábado (23), em Oslo, recuperando o trono que havia abandonado um ano antes, após derrota para o Arsenal.



A polonesa Ewa Pajor foi o destaque da final, marcando os dois primeiros do Barça (55' e 69') para terminar na artilharia da competição com 11 gols, enquanto Salma Paralluelo (90' e 90'+3) selou a goleada quando tudo já estava decidido.



O clube catalão vem dominando futebol feminino da Europa nos últimos anos, tendo estado presente nas últimas seis finais continentais e vencido quatro delas (2021, 2023, 2024 e agora 2026).



O maior campeão europeu é justamente o Lyon, com oito Champions, mas a equipe não levanta o troféu desde 2022.



A rivalidade entre esses dois clubes se tornou um clássico moderno no futebol feminino, já que ambos disputaram quatro finais da Liga dos Campeões desde 2019: o Lyon venceu as duas primeiras (2019 e 2022), enquanto as duas mais recentes foram para o Barça.