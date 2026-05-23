Endrick recebeu elogios do seu ex-treinador - Divulgação / Lyon

Endrick recebeu elogios do seu ex-treinadorDivulgação / Lyon

Publicado 23/05/2026 16:50

França - O treinador do Lyon, Paulo Fonseca, exaltou a passagem de Endrick, de 19 anos, pelo clube francês e celebrou a convocação do jovem para a Copa do Mundo. Na opinião do português, Carlo Ancelotti não teria como privar o centroavante de participar da competição.

"Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo. Para um jogador que precisou de se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe, a uma nova cidade. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e sua participação no jogo coletivo melhorou muito. Daí não me surpreender. Foi realmente um jogador muito importante para nós", afirmou em entrevista coletiva.

Em cinco meses como jogador do Lyon, Endrick disputou 21 jogos, com oito gols marcados e sete assistências. O atacante se despediu do clube francês na última semana e voltará a fazer parte do elenco do Real Madrid na próxima temporada.

No clube espanhol ele será avaliado pelo novo treinador José Mourinho. No entanto, a tendência é que ele permaneça na equipe merengue e tenha oportunidades com o português.