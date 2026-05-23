Endrick recebeu elogios do seu ex-treinadorDivulgação / Lyon
Treinador do Lyon celebra convocação de Endrick para a Copa: 'Números incríveis'
Atacante, de 19 anos, retornou ao Real Madrid
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