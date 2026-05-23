Endrick recebeu elogios do seu ex-treinadorDivulgação / Lyon

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França - O treinador do Lyon, Paulo Fonseca, exaltou a passagem de Endrick, de 19 anos, pelo clube francês e celebrou a convocação do jovem para a Copa do Mundo. Na opinião do português, Carlo Ancelotti não teria como privar o centroavante de participar da competição.
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"Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo. Para um jogador que precisou de se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe, a uma nova cidade. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e sua participação no jogo coletivo melhorou muito. Daí não me surpreender. Foi realmente um jogador muito importante para nós", afirmou em entrevista coletiva.
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Em cinco meses como jogador do Lyon, Endrick disputou 21 jogos, com oito gols marcados e sete assistências. O atacante se despediu do clube francês na última semana e voltará a fazer parte do elenco do Real Madrid na próxima temporada.
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No clube espanhol ele será avaliado pelo novo treinador José Mourinho. No entanto, a tendência é que ele permaneça na equipe merengue e tenha oportunidades com o português.