Davide Ancelotti nos tempos de Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Davide Ancelotti nos tempos de BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 23/05/2026 15:20

Rio - O ex-treinador do Botafogo, Davide Ancelotti pode assumir um novo clube, depois da participação como auxiliar técnico do pai na Seleção na Copa do Mundo. De acordo com a rede de TV francesa "RMC Sports", o Lille tem interesse na contratação do italiano.

O técnico da equipe, Bruno Genesio, de 59 anos, deve deixar a função ao fim da atual temporada europeia. Segundo a TV, o perfil de Davide se encaixa no desejado pelo presidente do Lille, Olivier Létang. Outra possibilidade é o ítalo-brasileiro Thiago Motta, que já dirigiu a Juventus.

O Lille fez boa campanha na atual temporada europeia e terminou o Campeonato Francês na terceira colocação. Com isso, se classificou para disputar a Liga dos Campeões na próxima era.

Davide Ancelotti comandou o Botafogo em 32 partidas entre julho e dezembro de 2025, acumulando 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. O aproveitamento do italiano foi de 55,2%, com 48 gols marcados e 35 gols sofridos. O Alvinegro terminou o Brasileiro em sexto lugar e se classificou para a pré-Libertadores.