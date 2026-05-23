Davide Ancelotti nos tempos de BotafogoVitor Silva/Botafogo.
Ex-Botafogo, Davide Ancelotti pode assumir clube francês que vai disputar a Liga dos Campeões
Italiano, de 36 anos, deixou o Alvinegro no fim do ano passado
Varela destaca mudança na partida com um a menos: 'Resultado não concorda com o jogo'
Carrascal foi expulso na metade do primeiro tempo, quando jogo estava empatado, e Palmeiras venceu por 3 a 0
Flamengo perde para Palmeiras e vê adversário se distanciar na liderança do Brasileirão
Rubro-Negro era melhor no jogo até Carrascal ser expulso, ainda no primeiro tempo
Zubeldía assume jogo ruim do Fluminense, mas critica arbitragem: 'Não consigo entender'
Técnico comentou sobre derrota para o Mirassol neste sábado (23)
Samuel Xavier dispara contra árbitro de vídeo: 'A imagem é clara'
Lateral ficou na bronca após pênalti marcado em cima dele ter sido revisado e anulado
Vídeo! Flamengo faz mosaico com provocações ao Palmeiras antes de jogo
Rubro-Negro relembrou gol do Danilo na final da Libertadores 2025 e destacou os quatro títulos do clube no torneio
Fluminense é derrotado pelo Mirassol e pressão sobre Zubeldía aumenta antes de decisão
Tricolor tem mais posse de bola, mas não consegue convertê-la em finalizações certas e é controlado pelo adversário
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