Comemoração dos jogadores do PSG - Ina Fassbender / AFP

Comemoração dos jogadores do PSGIna Fassbender / AFP

Publicado 30/05/2026 16:07

Hungria - O Paris Saint-Germain é bi da Liga dos Campeões. O segundo título da história do clube francês na competição veio com a vitória sobre o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 na Puskás Aréna, em Budapeste, neste sábado (30). O time inglês abriu o placar logo no início de partida, com Havertz. O PSG conseguiu deixar tudo igual na etapa complementar, com Dembélé da marca da cal. O 1 a 1 continuou até o fim do tempo regulamentar. Na prorrogação, a igualdade permaneceu, o que forçou as penalidades.

Gonçalo Ramos, Doué, Hakimi e Beraldo marcaram para o PSG. Já Nuno Mendes parou em Raya. Pelo lado do Arsenal, Gyokeres, Rice e Martinelli converteram. Eze e Gabriel Magalhães mandaram para fora - o zagueiro brasileiro perdeu justamente o quinto, e o PSG soltou o grito de bicampeão.

Lance do jogo entre PSG e Arsenal Attila Kisbenedek / AFP

O jogo

Os primeiros minutos da decisão não poderiam ter sido melhores para o Arsenal. Marquinhos tentou chutar para a frente, mas a bola bateu em Trossard no meio-campo e ficou viva para Havertz, que arrancou até a área e bateu forte na saída de Safonov, para abrir o placar aos seis minutos.



Desde então, o PSG teve a posse e tentou assustar, mas sofreu para superar a defesa bem postada dos Gunners. Ao todo, finalizou seis vezes, só uma na direção da meta de Raya, sem perigo.

Antes do fim da etapa inicial, Havertz ainda teve boa chance para ampliar. No entanto, na hora do chute, Marquinhos apareceu e o bloqueou, em corte providencial.

Na volta do intervalo, a tônica foi a mesma. O Arsenal seguiu fechado, apostando nos contra-ataques, e deixou a bola com o time francês. Hakimi cobrou falta nas mãos de Raya.

Aos 16, Kvaratskhelia tabelou com Dembélé e foi derrubado por Mosquera dentro da área. O árbitro não hesitou e marcou pênalti. Na cobrança, Dembélé deixou tudo igual.

Kvaratskhelia ganhou na corrida de Saliba e carimbou a trave. Logo depois de entrar, Barcola saiu em velocidade e, cara a cara, parou em Raya. Corajoso, o goleiro foi aos pés do atacante para garantir a posse e evitar a virada do PSG.

Vitinha e Barcola tiveram as últimas oportunidades no tempo regulamentar, mas os dois acertaram a rede pelo lado de fora.

O 1 a 1 no placar forçou a prorrogação. No tempo extra, o Paris Saint-Germain seguiu com mais posse de bola, mas não conseguiu o segundo gol. O Arsenal buscou uma pressão nos minutos finais. O empate, porém, persistiu.

Na disputa por pênaltis, o PSG levou a melhor por 4 a 3. Apenas Nuno Mendes, que parou em Raya, desperdiçou. Pelo lado do Arsenal, Eze e Gabriel Magalhães mandaram para fora. O brasileiro desperdiçou a última cobrança.