Comemoração dos jogadores do PSGIna Fassbender / AFP
O jogo
Desde então, o PSG teve a posse e tentou assustar, mas sofreu para superar a defesa bem postada dos Gunners. Ao todo, finalizou seis vezes, só uma na direção da meta de Raya, sem perigo.
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Comemoração dos jogadores do PSGIna Fassbender / AFP
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