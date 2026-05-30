Momento em que o comentarista é 'retirado' da transmissãoReprodução / TNT Sports
Segurança do Messi tirando o Vitor Sérgio Rodrigues do campo. pic.twitter.com/GtnFLfgUVR— Narradores Brasileiros (@NarradoresB) May 30, 2026
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Momento em que o comentarista é 'retirado' da transmissãoReprodução / TNT Sports
Segurança do Messi tirando o Vitor Sérgio Rodrigues do campo. pic.twitter.com/GtnFLfgUVR— Narradores Brasileiros (@NarradoresB) May 30, 2026
Comentarista é 'retirado' de transmissão por segurança de Messi, e vídeo viraliza
Momento inusitado aconteceu antes da final da Liga dos Campeões
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Embora a organização ainda não tenha oficializado todos os detalhes, informações apontam que o duelo deve acontecer sob as regras do grappling
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