Momento em que o comentarista é 'retirado' da transmissão - Reprodução / TNT Sports

Momento em que o comentarista é 'retirado' da transmissãoReprodução / TNT Sports

Publicado 30/05/2026 15:03

Hungria - Uma cena inusitada marcou o pré-jogo da final da Liga dos Campeões 2025/26, entre PSG e Arsenal, neste sábado (30). Yassine Cheuko, conhecido também por fazer a segurança de Lionel Messi, levantou o comentarista Vitor Sergio Rodrigues e o retirou da transmissão ao vivo da TNT Sports.

O momento divertido repercutiu nas redes sociais. Confira abaixo:

Segurança do Messi tirando o Vitor Sérgio Rodrigues do campo. pic.twitter.com/GtnFLfgUVR — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) May 30, 2026

Paris Saint-Germain e Arsenal medem forças na Puskás Aréna, na Hungria, neste sábado (30), pela decisão da Liga dos Campeões. O PSG busca o bicampeonato, enquanto o time inglês luta pelo título inédito.