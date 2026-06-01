Estátua de Messi havia sido inaugurada em dezembro, durante a passagem do craque pelo paísDibyangshu Sarkar / AFP
Estátua gigante de Messi na Índia é retirada por questões de segurança
Escultura balançava perigosamente devido ao vento, segundo as autoridades locais
Textor afirma que é dono de ações da SAF do Botafogo e avisa: 'Não vou a lugar nenhum'
Americano foi afastado do comando do Glorioso em abril
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Após chegar ao Galeão, delegação do Brasil parte para os EUA rumo à Copa
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Vídeo: Seleção visita museu da CBF antes de embarcar para a Copa do Mundo
Delegação do Brasil viaja aos Estados Unidos na noite desta segunda-feira (1º)
Tchouaméni relembra briga com Valverde e diz como seria enfrentá-lo na Copa
Jogador da seleção francesa também lamentou a proporção que o caso tomou
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