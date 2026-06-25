Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 14:50

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, falou um pouco sobre a sua personalidade. A beldade revelou que gosta de fazer comentários picantes para desenvolver uma conversa. A modelo também disse que não deseja ofender ninguém com esse comportamento.

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"Gosto de brincar com a ironia e dizer o que muitos pensam, mas poucos se atrevem a expressar. Além disso, um comentário picante sempre inicia uma conversa. Mas sempre tento fazer isso com humor e um toque de travessura, para não magoar ninguém", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade também falou sobre relacionamentos e declarou qual característica nos homens que gera atração para ela.

"A atitude dele. Posso conhecer alguém muito bonito, mas se ele não tiver confiança, carisma ou senso de humor, perde pontos imediatamente. Adoro quando um homem sabe me olhar nos olhos, me fazer rir e manter uma conversa interessante", concluiu.