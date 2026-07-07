GE TV - Reprodução / Internet

GE TVReprodução / Internet

Publicado 07/07/2026 15:47 | Atualizado 07/07/2026 15:47

Rio - O jornalista João Pedro Sgarbi, que recentemente deixou a Band, reforçou o time da ge tv, canal digital de entretenimento esportivo do Grupo Globo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (7).

"Tenho uma novidade para contar: cheguei! Agora estou com esse timaço da ge tv. Muito feliz, muito animado com esse frio na barriga diferente, vamos fazer um trabalho muito legal. Conto com o apoio de todos. Vamos juntos", disse Sgarbi, em vídeo publicado pela 'ge tv' no Instagram.

João Pedro Sgarbi é reforço da ge tv Reprodução / ge tv

Ele estava na Band desde 2021, quando venceu um reality show e entrou para o 'Jogo Aberto'. Sgarbi foi comentarista do programa.

"Depois da Copa do Mundo, vocês vão ver muito o Juvena na nossa telinha. Bem-vindo, Sgarbi! Pra cima deles!", escreveu, no Instagram, o perfil da 'ge tv'.