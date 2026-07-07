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Após deixar a Band, jornalista é anunciado como reforço da ge tv
Ele era comentarista do programa Jogo Aberto
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