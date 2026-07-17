Charles Leclerc em ação pela Ferrari no GP da BélgicaAFP
Ferrari é multada por erro com pneus em treino no GP da Bélgica
Equipe italiana admite falha em reunião com os comissários
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Presidente do Alviverde afirma que Anderson Barros mantém contato frequente com o clube carioca e empresários do volante
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