Charles Leclerc em ação pela Ferrari no GP da Bélgica - AFP

Charles Leclerc em ação pela Ferrari no GP da BélgicaAFP

Publicado 17/07/2026 19:30

Rio - A Ferrari recebeu multa de 10 mil euros (R$ 58,6 mil) da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por não devolver corretamente à Pirelli, fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, os compostos utilizados por Charles Leclerc e Lewis Hamilton no circuito de Spa-Francorchamps. O erro da equipe italiana aconteceu durante o primeiro treino livre do GP da Bélgica.

Após cada sessão, todas as equipes são obrigadas a devolver de forma eletrônica e de forma física os pneus utilizados nas atividades. A Ferrari, no entanto, não realizou o procedimento correto ao devolver os pneus de Leclerc e Hamilton. A equipe registrou eletronicamente a devolução de dois jogos de pista seca para cada piloto, mas não entregou fisicamente os pneus para a Pirelli.

O artigo B6.4.2. do regulamento esportivo da Fórmula 1 prevê que os compostos devem ser devolvidos à Pirelli antes do início do treino livre seguinte. Neste caso, o erro aconteceu durante a primeira sessão de treinos, ou seja, a equipe italiana deveria ter feito a devolução antes da segunda atividade. Jo Bauer, delegado técnico da categoria, registrou a infração após o início do segundo treino.

Os representantes da Ferrari foram convocados para prestar esclarecimentos sobre o tema em encontro com os comissários. Após a reunião, os comissários decidiram que a Ferrari foi culpada pelo incidente e aplicaram a multa de 5 mil euros (R$ 29,3 mil) referentes à cada piloto. Na decisão, a FIA afirmou que a equipe italiana admitiu o erro e que houve um "descuido".

A Pirelli recebe a devolução dos pneus após as atividades para realizar uma contagem e divulga quantos pneus cada piloto tem para uso durante o resto do fim de semana. Além disso, a fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1 também é responsável por fazer verificações de segurança, checar a pressão dos pneus e avaliar se há outras mudanças nos compostos.