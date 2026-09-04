Richard é o novo reforço do Coritiba - Divulgação / Coritiba

Richard é o novo reforço do CoritibaDivulgação / Coritiba

Publicado 04/09/2026 13:38

O volante Richard, de 32 anos, que teve passagens por Fluminense Vasco , foi oficializado como o novo reforço do Coritiba. O veterano chega ao clube sem custos após rescindir com o Internacional. Ele assinou contrato até o final de 2026.

“Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Coritiba. É um clube grande, com uma torcida apaixonada, e chego com muita vontade de trabalhar, ajudar meus companheiros e conquistar nossos objetivos. Vamos juntos”, afirmou.

O atleta vestirá a camisa 25 e já foi integrado aos treinamentos sob o comando do técnico Fernando Seabra. Agora, aguarda que seu nome seja publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que possa atuar nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Richard estava sem espaço e nem sequer entrou em campo pelo Internacional neste ano. O volante vinha realizando trabalhos em separado do restante do elenco, em horários alternativos.

Ele chegou ao Colorado no ano passado, depois de passar duas temporadas no Alanyaspor, da Turquia. Além de Fluminense e de Vasco, Richard passou por Corinthians, Cruzeiro e Athletico-PR.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria