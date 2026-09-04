Richard é o novo reforço do CoritibaDivulgação / Coritiba
Ex-Vasco e Fluminense é oficializado como reforço de clube da Série A
Volante de 32 anos estava sem espaço no Internacional e assinou contrato com o Coritiba até o final do Campeonato Brasileiro
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Santos anuncia a contratação de Lima, ex-Fluminense
Jogador, de 30 anos, que estava no futebol mexicano, foi emprestado pelo Tricolor até o fim da temporada; Meia chegou ao Tricolor em 2023
Brasileiro Rafael Câmara é pole na etapa de Monza da Fórmula 2
Resultado reforça a rápida adaptação do jovem de 21 anos, que integra a Academia de Pilotos da Ferrari; prova principal será no domingo (6)
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Atacante do Barcelona foi abordada na saída do centro de treinamento e precisou esclarecer o episódio aos fãs que estavam no local
Russell supera Leclerc em segundo treino livre para o GP da Itália
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