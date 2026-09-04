Com o resultado, o Real Madrid ocupa a segunda posição da tabela Divulgação / Santos
Santos anuncia a contratação de Lima, ex-Fluminense
Jogador, de 30 anos, que estava no futebol mexicano, foi emprestado pelo Tricolor até o fim da temporada; Meia chegou ao Tricolor em 2023
PSG acerta a renovação de contrato de Luis Enrique e jogadores
Um dos acordos anunciados nesta sexta-feira (4) é com o zagueiro Beraldo; novo vinculo do brasileiro com o Paris Saint-Germain vai até 2031
Vasco recebe boa notícia por novo empréstimo e venda da SAF
Auxiliares de Juízo se manifestaram sobre os temas; agora, o próximo passo é a análise da Justiça e do Ministério Público
Ancelotti irá ao Nilton Santos para assistir a Botafogo x Palmeiras
Ele estará com Rodrigo Caetano e Juan Santos; a partida acontecerá no domingo (6), a partir das 18h30, pelo Campeonato Brasileiro
Vasco vence o Palmeiras e é campeão do Brasileirão sub-20 de 2026
Crias da Colina viraram a página após a derrota na ida; Andrey Fernandes anotou os dois gols do triunfo cruz-maltino no Nubank Parque
Neymar sofre lesão na coxa e desfalca Santos nos próximos jogos
Atacante realizou exames médicos que apontaram uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita, equivalente a uma ruptura parcial
Tenista reclama de cheiro de maconha no US Open: 'Muito forte'
Problema é recorrente nos últimos anos no Grand Slam de Nova York; na coletiva após a partida, a número 1 do mundo abordou o tema
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