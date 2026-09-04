Com o resultado, o Real Madrid ocupa a segunda posição da tabela Divulgação / Santos

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Pedro Logato
Rio - O Santos anunciou nesta sexta-feira (4) a contratação do meia Lima, de 30 anos. O jogador, que pertence ao Fluminense, assinou contrato de empréstimo com o clube paulista até o fim da temporada de 2026.
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"O Santos FC acertou a contratação do meia Lima para a sequência da temporada. O atleta chega por empréstimo junto ao Fluminense até o final de 2026. Vai pra cima deles, Lima!", divulgou o Peixe. 
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Lima estava no futebol mexicano, tendo sido emprestado pelo Fluminense para o América, do México. Porém, o brasileiro ficou fora dos planos do clube depois de entrar em campo em 16 jogos e anotar um gol. O jogador tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. 
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Com passagens por Grêmio e Ceará, Lima chegou ao Fluminense em 2023. Nas duas primeiras temporadas, o jogador foi peça importante nos títulos do Carioca, Libertadores e Recopa. Desde o ano passado perdeu espaço e acabou negociando inicialmente no começo de 2026.