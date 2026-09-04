Elias foi comentarista da CazéTV durante a Copa do Mundo de 2026 - Reprodução de Instagram

Elias foi comentarista da CazéTV durante a Copa do Mundo de 2026Reprodução de Instagram

Publicado 04/09/2026 12:37

Elias, com passagens por Corinthians, comentar os jogos da Copa do Mundo na CazéTV e ter trabalhado na TNT Sports.

A ESPN anunciou um novo nome para sua equipe de comentaristas., com passagens por Corinthians, Flamengo e seleção brasileira, dá prosseguimento à nova carreira após

"Gosto de olhar o jogo com uma análise tática mais crítica, mas sei que muito do que acontece dentro do campo é consequência de fora, e acredito que posso agregar com uma visão complementar para além das quatro linhas", disse Elias em comunicado da ESPN.

O ex-volante participará de transmissões de jogos e programas da emissora, especialmente o 'Resenha', que reúne ex-jogadores e personalidades do esporte em uma conversa mais informal.

Campeão por Flamengo e Corinthians



Elias construiu boa parte da carreira no futebol brasileiro. Pelo Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil de 2013, mesmo torneio que conquistou pelo Corinthians, em 2009. No clube paulista também ganhou o Brasileiro de 2015, a Série V de 2008 e o Paulista de 2009.



Ele também jogou por Atlético-MG e Bahia, onde encerrou a carreira em 2020, e clubes menores. Na Europa, defendeu Sporting, de Portugal, e Atlético de Madrid, da Espanha.



Elias terá ex-companheiros ao lado



Na ESPN, o ex-volante vai reeditar parcerias com Vagner Love e Fábio Santos, duas contratações também recentes da emissora de TV e que jogaram no Corinthians.



"Vai ser divertido e prazeroso dividir um pouco da minha experiência com uma bancada que conhece muito de futebol. Quero contribuir com o debate e manter o nível alto que a ESPN se consolidou como referência", celebrou Elias.





