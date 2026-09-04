Brasileira do Barcelona foi confundida com Raphinha Reprodução / X

M
Marcus Vinicius Balbino
Uma situação inusitada aconteceu nas ruas de Barcelona na última quinta-feira (3). Recém-contratada pelo time catalão, Kerolin foi confundida por torcedores que estavam no local com o brasileiro Raphinha, que também pertence ao clube.

Na ocasião, a atleta estava saindo do centro de treinamento quando foi abordada em busca de autógrafos e fotos. As pessoas se aproximaram de seu carro chamando pelo nome de Raphinha. Uma mulher chegou a se colocar diante do veículo e reclamou porque a jogadora não havia parado para atendê-la.

Ao perceber a situação, Kerolin abaixou os vidros do seu automóvel e esclareceu a situação, sorrindo ao revelar que não era quem tanto esperavam.
Leia mais: Como investidor, Alexandre Pato agora é dono de clube inglês; entenda

Revelada pela Ponte Preta, a atacante se destacou no Manchester City antes de chegar ao Barcelona. Na última temporada, anotou dez gols e deu cinco assistências em 19 jogos. Durante sua passagem, também conquistou um Campeonato Inglês e uma Copa da Inglaterra.

A contratação de Kerolin representa a maior compra do clube catalão no futebol feminino e também torna a atacante a jogadora brasileira mais cara da história.

O Barça não divulgou o valor da transferência. No entanto, segundo a 'Sky Sports', acredita-se que o negócio tenha sido fechado por cerca de 1,25 milhão de libras (quase R$ 8,6 milhões). Já os jornais 'Marca' e 'Mundo Deportivo' noticiaram 1,2 milhão de euros (R$ 7 milhões), além de variáveis.

Confira o momento da confusão