Brasileira do Barcelona foi confundida com Raphinha Reprodução / X
Na ocasião, a atleta estava saindo do centro de treinamento quando foi abordada em busca de autógrafos e fotos. As pessoas se aproximaram de seu carro chamando pelo nome de Raphinha. Uma mulher chegou a se colocar diante do veículo e reclamou porque a jogadora não havia parado para atendê-la.
Ao perceber a situação, Kerolin abaixou os vidros do seu automóvel e esclareceu a situação, sorrindo ao revelar que não era quem tanto esperavam.
Revelada pela Ponte Preta, a atacante se destacou no Manchester City antes de chegar ao Barcelona. Na última temporada, anotou dez gols e deu cinco assistências em 19 jogos. Durante sua passagem, também conquistou um Campeonato Inglês e uma Copa da Inglaterra.
A contratação de Kerolin representa a maior compra do clube catalão no futebol feminino e também torna a atacante a jogadora brasileira mais cara da história.
O Barça não divulgou o valor da transferência. No entanto, segundo a 'Sky Sports', acredita-se que o negócio tenha sido fechado por cerca de 1,25 milhão de libras (quase R$ 8,6 milhões). Já os jornais 'Marca' e 'Mundo Deportivo' noticiaram 1,2 milhão de euros (R$ 7 milhões), além de variáveis.
Confira o momento da confusão
A centroavante Kerolin, da Seleção Brasileira e do Barcelona, passou por uma situação constrangedora após deixar o treino do Barça nesta quinta-feira (3).— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 3, 2026
A jogadora foi confundida com Raphinha e teve o carro cercado por diversos torcedores, que gritavam o nome do atacante… pic.twitter.com/HT2Q5eL9fJ
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria
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