Publicado 23/10/2026 00:00

O sonho do penta rubro-negro foi adiado. Com uma atuação ruim, o Flamengo não aproveitou a vantagem numérica, empatou novamente em 0 a 0 com o Estudiantes (ARG) e foi eliminado nas penalidades por 3 a 2, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Diante de mais de 72.492 torcedores, recorde de público no futebol brasileiro no ano, o goleiro Muslera apagou a imagem de vilão uruguaio na Copa do Mundo e foi herói para os argentinos. Resta ao Mais Querido se contentar com a luta pelo título brasileiro, que virou obrigação.

O elenco de Leonardo Jardim começou pressionando os argentinos e com a posse de bola, mas a primeira grande oportunidade foi do adversário. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Rojo cabeceou e Rossi fez grande defesa. Na sequência, Correa arriscou de fora da área, e o goleiro rubro-negro voltou a salvar.

Aos 23, o Flamengo chegou com perigo pela primeira vez. Carrascal encontrou Pedro, que rolou para Emerson Royal, mas o lateral finalizou em cima da defesa.

O Mengão retornou para o segundo tempo melhor e, aos cinco minutos, ganhou vantagem numérica. Samuel Lino foi derrubado por Baltasar Rodríguez, que recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Estudiantes com um jogador a menos.

Aos 18 minutos, Leonardo Jardim promoveu a primeira mudança na equipe: tirou Carrascal e colocou Arrascaeta em campo. Recuperado de uma fratura no punho esquerdo, o uruguaio voltou a atuar, para a alegria dos torcedores.

Apesar da pressão nos minutos finais da partida, o Mais Querido não conseguiu balançar as redes e levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Muslera brilhou. Arrascaeta e Léo Pereira marcaram, porém, o uruguaio defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, garantindo a vitória do Estudiantes.