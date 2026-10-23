Copa do Mundo de Clubes Feminina
Paquetá chora ao falar de pênalti perdido: 'Não consegui ajudar'
Meia desperdiçou penalidade, assim como Jorginho e Bruno Henrique em partida que resultou na eliminação da Libertadores no Maracanã
Memes! Rivais ironizam Flamengo após eliminação na Libertadores
Rubro-Negro deu adeus ao sonho do penta depois de derrota nas disputas de pênalti contra o Estudiantes no Maracanã nesta quinta (22)
Arrascaeta admite rendimento abaixo do Flamengo contra o Estudiantes
Uruguaio entrou no segundo tempo, converteu penalidade, mas não evitou eliminação dos cariocas contra o Estudiantes no Maracanã
Bruno Henrique lamenta poucas finalizações do Flamengo: 'Chateados'
Atacante perdeu uma das cobranças de pênalti que levaram o Rubro-Negro a ser eliminado da Libertadores para o Estudiantes
Vexame em casa acaba com o sonho
Em noite para esquecer, Flamengo é derrotado nos pênaltis pelo Estudiantes e cai na Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.