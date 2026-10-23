Publicado 23/10/2026 00:00

A Fifa confirmou as sete primeiras equipes participantes da edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes Feminina, em 2028. Além disso, revelou que os Estados Unidos serão o país sede da competição. Corinthians, atual vice-campeão da Copa das Campeãs, é o primeiro brasileiro confirmado.

O campeonato deve ocorrer entre 5 e 30 de janeiro. O torneio ainda seria um teste da Fifa para a Copa do Mundo de 2031, com sede dividida entre EUA, México, Costa Rica e Jamaica, a escolha deve ser formalizada no congresso da entidade, hoje. A edição avaliaria os estádios, valores de ingressos e a demanda.

Os princípios de classificação, definidos no conselho da entidade em de 2025 e com consultas às federações, determinam que as vagas serão compostas de forma que valorizem o desempenho e priorizem os campeões continentais entre 2024 e 2027.