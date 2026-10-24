Times do Rio pipocam e são eliminados das Copas. Fotos de pipoqueiros na Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, nesta sexta-feira (23). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Times do Rio pipocam e são eliminados das Copas. Fotos de pipoqueiros na Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, nesta sexta-feira (23). Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/10/2026 08:00

Muito diferente da expectativa de boa parte dos torcedores cariocas, as ruas do Rio de Janeiro amanheceram cobertas de pipoca na manhã de ontem. Depois das eliminações de Vasco, Fluminense e Flamengo na Sul-Americana e na Libertadores, O DIA foi às ruas ouvir quem entende do assunto: os verdadeiros especialistas na arte de ‘pipocar’.



“Pra mim, a maior pipocada da semana foi a do Vasco. Eles ganharam o jogo lá, chegaram aqui e tomaram a virada, perderam logo de três. No meu ponto de vista, o Vasco foi quem mais deixou a desejar com seu torcedor”, disparou o vendedor de pipoca Cauã Rodrigues.



Depois de toda a batalha judicial para levar a decisão ao Maracanã, o Vasco deu adeus ao sonho de voltar a uma final continental após 26 anos. Na última terça-feira, o Cruz-Maltino foi eliminado pelo Boca Juniors, com uma derrota por 3 a 1, diante de 66 mil pessoas. Dois dias depois, no mesmo palco, foi a vez de o Flamengo deixar seu torcedor de cabeça quente.



“Sou flamenguista, mas preciso admitir que quem pipocou mais foi o Flamengo. Com um elenco caro desses, o time estava irreconhecível em campo. Ainda fizeram aquilo com o torcedor na hora dos pênaltis. Para mim, a pior cobrança foi a do Jorginho. Pelo amor de Deus, Jorginho, vamos melhorar! A gente não merece esse sofrimento. O senhor Lucas Paquetá também, jogador de seleção brasileira... Pelo amor de Jesus!”, lamentou o vendedor Abdala Silva.



E a corneta não parou por aí. “O Flamengo deixou a desejar com sua torcida, que encheu o Maracanã para nada. Os jogadores ganhando um caminhão de dinheiro para nada! O torcedor foi com toda a família pro estádio, gastou um dinheirão, e o Flamengo fez um papelão desses. Agora, também vou mandar um recado aos secadores que ficam vendo a gente ser campeão todo ano: o negócio de vocês é ganhar estadual, mas nem isso vocês conseguem mais”, completou o vendedor de camisas Carlos Rosa de Oliveira.



Se o Flamengo decepcionou diante do Estudiantes, o Fluminense também não escapou da corneta. Após mais um empate em 0 a 0 com os argentinos, o Mengão pecou nas cobranças de pênalti e adiou o sonho do pentacampeonato da Libertadores para 2027. Já o Tricolor venceu o Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo, mas viu Nonato desperdiçar a penúltima cobrança e frustrar o sonho do bicampeonato continental.



“A maior pipocada da semana é a minha (risos). Para mim, quem mais deu mole essa semana foi o Fluminense. Já tinha vencido o Palmeiras no tempo normal, jogou bem, mas deu um vacilo ali nos pênaltis e acabou perdendo de bobeira. Nonato tinha que ter ido mais firme naquela cobrança, não podia ter dado esse mole”, analisou José Domingo de Jesus.



O que prometia ser uma semana de festa para os torcedores cariocas acabou em clima de velório, com direito a céu nublado e muita corneta nas ruas. No fim das contas, enquanto Vasco, Flamengo e Fluminense ficaram de bico caído, só quem ficou feliz de verdade foi a rolinha que, em meio à tristeza dos torcedores, aproveitou a fartura de pipoca espalhada pelas ruas da cidade.