Times do Rio pipocam e são eliminados das Copas. Fotos de pipoqueiros na Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, nesta sexta-feira (23). Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Mais artigos de Breno Prata
Breno Prata
Muito diferente da expectativa de boa parte dos torcedores cariocas, as ruas do Rio de Janeiro amanheceram cobertas de pipoca na manhã de ontem. Depois das eliminações de Vasco, Fluminense e Flamengo na Sul-Americana e na Libertadores, O DIA foi às ruas ouvir quem entende do assunto: os verdadeiros especialistas na arte de ‘pipocar’.

“Pra mim, a maior pipocada da semana foi a do Vasco. Eles ganharam o jogo lá, chegaram aqui e tomaram a virada, perderam logo de três. No meu ponto de vista, o Vasco foi quem mais deixou a desejar com seu torcedor”, disparou o vendedor de pipoca Cauã Rodrigues.

Depois de toda a batalha judicial para levar a decisão ao Maracanã, o Vasco deu adeus ao sonho de voltar a uma final continental após 26 anos. Na última terça-feira, o Cruz-Maltino foi eliminado pelo Boca Juniors, com uma derrota por 3 a 1, diante de 66 mil pessoas. Dois dias depois, no mesmo palco, foi a vez de o Flamengo deixar seu torcedor de cabeça quente.

“Sou flamenguista, mas preciso admitir que quem pipocou mais foi o Flamengo. Com um elenco caro desses, o time estava irreconhecível em campo. Ainda fizeram aquilo com o torcedor na hora dos pênaltis. Para mim, a pior cobrança foi a do Jorginho. Pelo amor de Deus, Jorginho, vamos melhorar! A gente não merece esse sofrimento. O senhor Lucas Paquetá também, jogador de seleção brasileira... Pelo amor de Jesus!”, lamentou o vendedor Abdala Silva.

E a corneta não parou por aí. “O Flamengo deixou a desejar com sua torcida, que encheu o Maracanã para nada. Os jogadores ganhando um caminhão de dinheiro para nada! O torcedor foi com toda a família pro estádio, gastou um dinheirão, e o Flamengo fez um papelão desses. Agora, também vou mandar um recado aos secadores que ficam vendo a gente ser campeão todo ano: o negócio de vocês é ganhar estadual, mas nem isso vocês conseguem mais”, completou o vendedor de camisas Carlos Rosa de Oliveira.

Se o Flamengo decepcionou diante do Estudiantes, o Fluminense também não escapou da corneta. Após mais um empate em 0 a 0 com os argentinos, o Mengão pecou nas cobranças de pênalti e adiou o sonho do pentacampeonato da Libertadores para 2027. Já o Tricolor venceu o Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo, mas viu Nonato desperdiçar a penúltima cobrança e frustrar o sonho do bicampeonato continental.

“A maior pipocada da semana é a minha (risos). Para mim, quem mais deu mole essa semana foi o Fluminense. Já tinha vencido o Palmeiras no tempo normal, jogou bem, mas deu um vacilo ali nos pênaltis e acabou perdendo de bobeira. Nonato tinha que ter ido mais firme naquela cobrança, não podia ter dado esse mole”, analisou José Domingo de Jesus.

O que prometia ser uma semana de festa para os torcedores cariocas acabou em clima de velório, com direito a céu nublado e muita corneta nas ruas. No fim das contas, enquanto Vasco, Flamengo e Fluminense ficaram de bico caído, só quem ficou feliz de verdade foi a rolinha que, em meio à tristeza dos torcedores, aproveitou a fartura de pipoca espalhada pelas ruas da cidade.
 