Sebastián Driussi não caiu nas graças da torcida do River Plate - JUAN MABROMATA / AFP

Sebastián Driussi não caiu nas graças da torcida do River PlateJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 25/10/2026 00:00

O Fluminense voltou a tropeçar no Brasileirão e prolongou o pesadelo após cair para o Palmeiras na Libertadores. Diante de outro Verdão, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense. Bolasie e Giovanni Augusto marcaram; Guga descontou. Foi a quarta vitória da Chape no campeonato, após bater Santos, São Paulo e Corinthians.

A derrota expôs os problemas do time mais uma vez: passes lentos, pouca criação contra defesa fechada e falhas individuais. Bolasie marcou de cabeça após Rabello escorregar na área. O Flu voltou a desligar no início dos tempos: a Chape aproveitou com Bolasie aos nove do primeiro tempo e Giovanni Augusto com o gol da vitória aos dez do segundo.

Thiago Silva ficou fora, possivelmente por causa do gramado sintético, já Wesley Natã foi titular, mas não rendeu o esperado. A boa notícia foi que Cano voltou após se recuperar de lesão. Na saída de campo, Hulk resumiu o abatimento: "Não é fácil digerir uma desclassificação como foi há três dias". O atacante lembrou que o time ainda tem seis finais pela frente. O Fluminense precisa reagir para voltar à Libertadores em 2027.