Publicado 29/11/2026 00:00

Após derrota por 1 a 0 com bola rolando, com gol de Wallace Davi, o Vasco venceu o Botafogo por 4 a 1 na disputa de pênaltis e foi campeão carioca sub-20. O goleiro Phillipe Gabriel foi o herói do título ao defender duas cobranças. Neste ano, os Crias da Colina também conquistaram o Brasileiro da categoria. Na partida de ida, quem saiu na frente foi o Cruzmaltino, com gol de Andrey Fernandes. Já na volta, com a decisão sendo disputada em São Januário, quem levou a melhor no tempo normal foi o Alvinegro.