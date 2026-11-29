Publicado 29/11/2026 00:00

O Fortaleza está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici venceu o Criciúma por 2 a 0, ontem, no Castelão, pelo jogo de volta do playoff da Série B, e conquistou uma vaga na elite nacional de 2027. Maílton e Lucas Gazal marcaram os gols da vitória tricolor. Como havia perdido a partida de ida por 1 a 0, em Santa Catarina, o Fortaleza fechou o confronto com 2 a 1 no placar agregado. O acesso acontece um ano depois do rebaixamento do clube na Série A de 2025. Vovjoda, ídolo e técnico da equipe entre 2021 a 2025, voltou ao comando do time nordestino para os três últimos jogos na segunda divisão.