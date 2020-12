Isolado no ataque, Pedro Raul teve dificuldades para se livrar da marcação e buscar chances de gol diante de um São Paulo impiedoso no ataque Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 23:24

O Botafogo vive momentos tensos no Brasileirão e sofreu a sexta derrota seguida na competição. O Alvinegro visitou o São Paulo, em partida adiada pela 18ª rodada, e perdeu por 4 a 0. O revés fez com que a equipe carioca igualasse a maior sequência de derrotas na era de pontos corridos, que aconteceu em 2014, ano em que terminou rebaixado para a Série B.

O começo do primeiro tempo mostrou o quanto o Botafogo iria sofrer com o São Paulo. Nos primeiros dez minutos, o Tricolor, que marcou sob pressão, criou, pelo menos, três oportunidades de balançar a rede. Na quarta chance, o time de Fernando Diniz não perdoou e abriu o placar. Após rápida troca de passes, Gabriel Sara cruza, e Brenner cabeceou bonito, sem chances para Diego Cavalieri.

Publicidade

Mesmo depois do gol, os donos da casa continuaram pressionando e quase chegaram ao segundo. Após escanteio da direita, Diego Cavalieri defendeu cabeceio perigoso de Arboleda. No rebote, Brenner chutou e acertou a trave. Mas, aos 26 minutos, não teve jeito: São Paulo ampliou o marcador. Luciano puxou o contra-ataque e acionou Brenner. Ele invadiu a área, ajeitou e fuzilou de pé esquerdo, sem chances para o goleiro alvinegro.

Aos 33 minutos, o cenário para o Botafogo piorou: Marcelo Benevenuto fez falta dura em Luan e, após revisão do árbitro de vídeo, o zagueiro levou cartão vermelho. Quando o Alvinegro aguardava o apito final da primeira etapa para poder respirar, o São Paulo conseguiu fazer mais um gol. Após chute de Tchê Tchê, a bola bateu no braço de Rafael Forster, e o árbitro deu pênalti, após análise no Var. Reinaldo pediu para bater e converteu.

Publicidade

No segundo tempo, mesmo com ampla vantagem no placar e no número de jogador em campo, São Paulo manteve a postura ofensiva, sem deixar o Botafogo respirar. Felipe Lucena, auxiliar de Barroca e quem comandou o time, gritava na beira do gramado para tentar ajustar o setor defensivo, mas era em vão.

Aos 12 minutos, Fernando Diniz sentiu a superioridade e promoveu três mudanças em uma única vez para descansar alguns jogadores já pensando no duelo do final de semana. Saíram Igor Gomes, Luan e Gabriel Sara e entraram Vitor Bueno, Rodrigo Nestor e Hernanes, respectivamente.

Publicidade

Após as alterações, o São Paulo diminuiu o ritmo, enquanto o Botafogo, tentava apenas não sofrer mais gols. Aos 33, o Tricolor quase conseguiu chegar ao quarto. Vitor Bueno cruzou, Luciano cabeceou com perigo, Cavalieri espalmou, e a bola explodiu no travessão. Mas, aos 44, Hernanes fechou o caixão. Em belo chute de fora da área, o experiente jogador fez um golaço.

Com a derrota para o São Paulo, a vida do Botafogo ficou ainda mais complicada no Brasileirão. Com apenas 20 pontos, o Alvinegro ocupa a penúltima colocação, ficando a cinco do primeiro time fora do Z-4, o Sport. O próximo duelo do Alvinegro é com o Internacional no sábado, às 19h, no Beira-Rio.

Publicidade