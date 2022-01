Botafogo anuncia contratação do meia Fabinho - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo anuncia contratação do meia FabinhoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/01/2022 17:19

Rio - Reforço do Botafogo para 2022, Fabinho foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos. Em coletiva virtual, o meio-campista de 35 anos destacou que as alternativas que Enderson Moreira possui para montar o meio-campo podem ser algo positivo durante o ano.

– Quanto mais opções o professor Enderson tiver melhor. Sempre penso coletivamente. Quando você trabalha coletivamente, o individual automaticamente aparece. Quem tem a ganhar com todas essas opções é o Botafogo. Cada um vai brigar pelo seu espaço, será um ano bastante desafiador para todos e estamos bem preparados. Estou na minha sétima Série A, ali dentro de campo posso ajudar os mais jovens a ter tranquilidade, sobre posicionamento também - afirmou.



Fabinho muda de ares após três anos no Ceará. No Vozão, o meio-campista atuou mais como um primeiro volante. O jogador, contudo, explicou que pode fazer mais funções dentro de campo.



– Depende muito do esquema tático que o treinador quer usar. Cada treinador tem sua característica, e a forma de jogar pode ser alterada de acordo com o adversário. Nas últimas edições do Brasileiro pelo Ceará atuei mais como primeiro volante, mas já atuei como segundo. Dependendo do adversário o treinador me pede para segurar mais para liderar os laterais, na pressão pede para eu subir um pouco mais. Sou um jogador que chega na frente também pelo lado direito, vai muito de acordo com o que o treinador pede - analisou.

Como é chegar no Alvinegro diante de todo o processo de compra da SAF? Para Fabinho, essa é mais uma oportunidade para o Botafogo recuperar o protagonismo.



– É um projeto muito interessante, um momento de reestruturação. Acredito que as pessoas responsáveis estão tomando as melhores decisões para que o Botafogo continue crescendo. O Botafogo é um clube grande, histórico, acredito que com esse projeto o clube tenha a crescer ainda mais. Sempre falo que às vezes na vida nós superestimamos aquilo que conquistamos e subestimam onde podemos chegar. É um novo ciclo em que o Botafogo vai continuar crescendo - indicou.

Além de Fabinho, o Botafogo anunciou a contratação do volante Breno até o fim de 2024.

Mais novo reforço do Botafogo para 2022, Breno se apresentou em entrevista coletiva nesta quarta-feira. O volante, que chegou do Goiás após ficar livre no mercado, disse estar "muito feliz" com a oportunidade de defender o clube.



- Estou muito feliz, foi um momento de muita receptividade, todos me acolheram muito bem, o staff, todo mundo comprometido em me ajudar. E fora a grande honra que é estar nesse clube, então pretendo me doar ao máximo pra poder dar muitas alegrias à torcida alvinegra. Estou muito feliz e ansioso para poder jogar. Pretendo dar o meu melhor aqui e ser muito feliz - comentou o volante.



Breno já trabalhou com o técnico Enderson Moreira, quando o mesmo estava no Goiás. O volante acredita que sua relação com o treinador pode ajudar na questão de adaptação dentro de campo.



- Isso me ajuda muito na parte da adaptação, eu conheço bem o estilo de jogo do Enderson então pretendo procurar meu espaço, sempre com lealdade e respeito, acima de tudo, o foco principal é o Botafogo e eu pretendo, assim, dar meu melhor a cada treino e, se Deus quiser, ajudar da melhor forma possível - destacou.

O volante de 21 anos surgiu como promessa na equipe do Goiás e ganhou boa sequência na temporada de 2020. Breno disse estar mais maduro e preparado para dar seu melhor com a camisa alvinegra.



- Amadureci muito, foi um tempo de muito aprendizado, creio que hoje estou muito pronto e motivado para dar o meu melhor aqui dentro do Botafogo. Lógico, estou muito feliz, acho que isso vai me ajudar bastante, a adaptação está sendo muito boa. Pretendo, com aquilo que agreguei antes no Goiás, agregar aqui e dar o meu melhor dentro e fora de campo - disse o jovem.

MAIS DECLARAÇÕES DE BRENO



Crescimento profissional

- O Botafogo é um clube gigante, sei da proporção que tenho aqui, sei que tenho que me dedicar, sei que sou jovem, mas eu pretendo muito agregar com minha juventude, me entregar muito dentro e fora de campo para poder dar o melhor ao Botafogo - disse.



Agradecimento

- Queria agradecer a torcida alvinegra pela receptividade, a todo staff comprometido com o clube, a todos os jogadores que me acolheram muito bem, então não vai faltar entrega, luta e dedicação da minha parte. Espero poder ajudar o máximo possível durante a temporada e o tempo de contrato que tiver. Estou muito feliz, é um sentimento inexplicável e quero muito honrar essa camisa - afirmou Breno.