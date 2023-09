Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo FR

Nilton SantosVitor Silva/Botafogo FR

Publicado 02/09/2023 21:17

Rio - O clássico entre Botafogo e Flamengo, neste sábado, 1, começou com atraso. Isso porque o ônibus que levava as duas delegações teve problemas com o trânsito. Dessa forma, chegaram em cima do laço no Estádio Nilton Santos, especialmente o do Rubro-Negro, faltando uma hora para a partida.

Inicialmente, o jogo estava marcado para 21h. No entanto, as duas equipes subiram ao gramado depois das 21h10. O jogo começou às 21h18.

Em tempo: atualmente, o Botafogo soma 51 pontos e lidera o Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo soma 36 e aparece na quarta colocação.