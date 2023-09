Rafael em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/09/2023 11:58

Rio - O lateral-direito Rafael, do Botafogo, admitiu que ficou surpreso com a evolução exponencial do Botafogo nos últimos anos. Ele, que chegou ao clube em 2021, quando o Alvinegro disputava a Série B, revelou que nunca pensou que, em menos de dois anos, disputaria o título da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

"Nem nos meus melhores sonhos ia achar que em dois anos o Botafogo ia estar disputando o título. Quando cheguei, estava na Série B, foi só melhorando. Infelizmente tive as duas lesões mais graves da minha carreira, no tendão de Aquiles e no tendão patelar, raras no futebol, mas ver o Botafogo disputar o título jogando seria gostoso, sem jogar também é muito bom", afirmou Rafael ao programa "Resenha", do canal ESPN.

Rafael também recordou do jogo contra o Palmeiras, considerado por muitos torcedores do Botafogo como uma das principais vitórias da equipe na temporada.

"Nesse dia estava inspirado. Contra o Dudu que, para mim, é um craque. Foi um jogo muito importante para nós, de transição. Estávamos desacreditados até esse jogo, depois todo mundo começou a acreditar. Esse 1 a 0 foi muito importante, ainda mais na casa deles", lembrou o lateral-direito.

Rafael está fora de ação pelo Botafogo desde o jogo contra o Vasco, no dia 2 de julho. O lateral-direito foi substituído ainda no primeiro tempo após sofrer uma grave lesão no tendão patelar do joelho esquerdo, e teve que ser submetido a uma cirurgia. Ele, que só deve voltar a jogar no ano que vem, relembrou as homenagens dos seus companheiros no Alvinegro após o jogo contra o Cruz-Maltino.

"Vejo aquele vídeo e fico até emocionado. Feliz, porque é gratificante ver o carinho, sempre passaram energia boa. Futebol também vive de energia, tentar passar o que viveu de forma boa. Passei por momentos difíceis, fiquei no banco, mas tentava passar energia para todo mundo. Fico feliz com isso, vou ficar mais feliz com o título, se Deus quiser", comentou.

Por fim, Rafael também falou sobre quais são as diferenças do futebol europeu ao brasileiro e comentou como tem sido a experiência desse retorno ao país. O lateral-direito tem uma carreira renomada na Europa, passando por gigantes como Manchester United e Lyon.

"Querendo ou não, a cultura é diferente, temos que nos adaptar. Tentei me adaptar ao futebol inglês, quando voltei foi uma nova readaptação. Não foi fácil não. Porque lá o futebol é menos agressivo, há menos faltas. Foi meio difícil no começo. Os contatos lá não são faltas, aqui são muito mais. Se bem que acho mudou bastante, mas tem diferença", afirmou Rafael.

"O Botafogo contratou bastantes jogadores da Europa, que estavam atuando lá, ou da Arábia. Acho que agregou bastante. O Botafogo tem um pezinho no estilo europeu, nos jogadores, na qualidade, na capacidade dos jogadores. Tem algo sim", concluiu.