Tiquinho Soares em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/10/2023 09:00 | Atualizado 11/10/2023 09:01

Rio - Principal referência do atual elenco alvinegro, Tiquinho Soares, de 32 anos, já tem planos de seguir no Botafogo até o fim da sua carreira. De acordo com informações do portal "GE", o atacante avalia a possibilidade. O seu contrato atual vai até o fim de 2024.

Segundo o portal, o seu vínculo atual, envolve uma renovação automática por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas, que são consideradas bem alcançáveis. A situação deverá ser analisada pelo staff do Botafogo e pelo clube ao fim da temporada.

Tiquinho Soares, de 32 anos, chegou ao Botafogo no ano passado. No total, o atacante entrou em campo em 57 partidas, fez 33 gols e deu nove assistências.