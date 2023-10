Torcida do Botafogo esgota ingressos pelo nono jogo seguido no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/10/2023 11:16 | Atualizado 27/10/2023 12:04

Rio - O Botafogo comunicou, na manhã desta sexta-feira (27), que os ingressos para o confronto com o Cuiabá, que será disputado no Nilton Santos, estão esgotados. É a nona partida em casa seguida com as arquibancadas lotadas pelo Brasileirão. A torcida do Alvinegro promete fazer mais uma grande festa.

O duelo com o Cuiabá será no domingo (29), às 20h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Alvinegro superou o Dourado por 1 a 0, na Arena Pantanal, com gol de Tiquinho Soares.