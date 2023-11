Mesmo fora das quatro linhas, Marçal segue liderando o vestiário do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Mesmo fora das quatro linhas, Marçal segue liderando o vestiário do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2023 12:58

Rio - Lateral-esquerdo e capitão do Botafogo , Fernando Marçal não deve mais jogar em 2023. O jogador trata de lesão na fáscia plantar e, mesmo com evolução, dificilmente estará à disposição de Tiago Nunes na reta final do Campeonato Brasileiro. As informações são do 'ge'.

Marçal sentiu desconforto na primeira etapa do jogo contra o Fortaleza e foi substituído. Desde então, tentava recuperação para o último jogo, contra o Santos. O treinador Tiago Nunes ficou sem opção para a lateral esquerda, visto que Hugo estava suspenso, e acabou mudando o esquema do Botafogo.



Marçal evolui no dia a dia, mas só deve voltar a atuar em janeiro, quando começa o Campeonato Carioca - o elenco do Botafogo entra de férias no dia 7 de dezembro. Apesar de estar fora das quatro linhas, o capitão segue representando a liderança no vestiário, principalmente em conversas com o grupo.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o já rebaixado Coritiba, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Couto Pereira. Para o duelo, Tiago Nunes poderá contar com Hugo, mas deve manter o esquema com três defensores.



O Botafogo ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com um ponto de desvantagem para Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente. Agora, não depende mais de si para conquistar o troféu do Brasileirão.