Rio - Pressionados na temporada, Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O Glorioso busca espantar a turbulência sob o comando de Davide Ancelotti, enquanto o Tricolor tenta dar sequência após vencer o clássico contra o Internacional e manter a paz no ambiente.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Grêmio
Embalado pela vitória no Gre-Nal 448, no último domingo (21), o Grêmio tenta manter a paz no ambiente. Em 12º lugar com 28 pontos, o Tricolor conseguiu se afastar da zona de rebaixamento com o triunfo sobre o Internacional, o que custou também o cargo do técnico colorado Roger Machado.
Por outro lado, a vitória no Gre-Nal 448 trouxe um pouco mais paz para o técnico Mano Menezes. O treinador, no entanto, cumprirá suspensão, assim como o seu auxiliar Sidney Lobo, e não comanda o time contra o Botafogo. O Grêmio ainda tem o desfalque de Arthur, suspenso, e Carlos Vinícius, lesionado.
Como chega o Botafogo
O Botafogo voltou a vencer após a eliminação diante do Vasco na Copa do Brasil. O Alvinegro, mesmo com um a menos, resistiu e bateu o Atlético-MG por 1 a 0, e deu um pouco de alívio na pressão sobre o técnico Davide Ancelotti, que tem sido criticado em seu primeiro trabalho como treinador.
Com apenas o Brasileirão pela frente, o Botafogo tenta se manter no G-6 para assegurar a classificação para a Libertadores de 2026. A vaga na competição continental é fundamental para o clube disputar a Copa do Brasil no próximo ano, já que não conseguiu se classificar através do Carioca.
Grêmio x Botafogo
16ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e horário: 24/09/2025, às 19h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Grêmio: Volpi; Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi (Alysson), Edenilson, Willian e Pavon (Alysson); André. Técnico: Thiago Kosloski Botafogo: Linck; Vitinho, Barboza, Pantaleão e Telles; Newton, Freitas e Artur; Jeffinho, Martins e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR) Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR) VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.