Arthur Cabral lamentou a falta de produtividade do Botafogo no ataque Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/10/2025 14:58

Rio - Sem balançar a rede há quase dois meses, Arthur Cabral tem sido vaiado pela torcida do Botafogo. Na derrota por 3 a 0 para o Flamengo , na última quarta-feira (15), o clima no Nilton Santos não foi diferente. Insatisfeitos, os alvinegros criticaram a atuação do centroavante.

Técnico do Glorioso, Davide Ancelotti foi questionado sobre a concorrência no setor ofensivo e comentou o momento do atacante.

"O Chris Ramos com o Cabral tem competitividade. O Chris começou com dois gols contra o Juventude e o Arthur trabalha muito, é um jogador que está com problemas físicos, mas tem minha absoluta confiança", afirmou o comandante em entrevista coletiva.

Arthur Cabral chegou ao Botafogo no início de junho, comprado ao Benfica até dezembro de 2028. Ao todo, ele soma quatro gols e duas assistências em 20 jogos pelo Glorioso. O investimento no atacante foi em torno dos 15 milhões de euros, cerca de R$ 95 milhões.