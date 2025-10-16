Davide Ancelotti em clássico - Arthur Barreto/Botafogo

Davide Ancelotti em clássico Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 16/10/2025 08:00

Rio - A derrota para o Flamengo por 3 a 0 no Botafogo mudou o clima de Davide Ancelotti no Glorioso. De acordo com informações do "Blog do Gentile", do FogãoNet, os próximos dois jogos serão decisivos para a continuidade ou não do italiano no comando do clube carioca.

Além dos resultados negativos, o desempenho do Alvinegro vem recebendo bastante críticas. O clube carioca encara o Ceará, neste domingo, e o Santos, no próximo dia 26, e mais que seis pontos, o Botafogo espera um rendimento melhor da equipe.

No clássico, a apatia de David Ancelotti à beira do campo, o que foi identificado como uma questão mais emocional, levantou dúvidas sobre a possibilidade do treinador liderar o elenco como deveria.

Depois da partida, houve uma conversa séria e uma pronta melhora foi cobrada. Além do desempenho ruim, da apatia de Davide, algumas decisões também têm sido questionadas. Um exemplo foi a opção por improvisar Marçal na zaga, pela direita, e deixar o zagueiro David Ricardo no banco.