Davide Ancelotti em clássico Arthur Barreto/Botafogo
Davide Ancelotti é pressionado no Botafogo e próximos dois jogos serão decisivos
Alvinegro não vem tendo boas atuações nos últimos jogos
Bruno Lage processa Botafogo e cobra R$ 9,6 milhões por rescisão e danos morais
Treinador português alega não ter recebido nada pelo término antecipado do contrato
Botafogo atrasa parcela por compra de Montoro e discute forma de pagamento com Vélez
Valor de R$ 8 milhões deveria ter sido pago em agosto e está atrasado
Davide abre o jogo sobre a fase de Arthur Cabral: 'Jogando com problemas físicos'
Atacante do Botafogo saiu vaiado na derrota para o Flamengo, na última quarta-feira (15)
Botafogo ganha desfalques para a partida contra o Ceará
Dupla vai cumprir suspensão automática
'Com o segundo gol, o jogo acabou', ressalta Davide depois da derrota do Botafogo
Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos
