Montoro - Vitor Silva/Botafogo

MontoroVitor Silva/Botafogo

Publicado 16/10/2025 20:29

Rio - O Botafogo atrasou o pagamento de Álvaro Montoro junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina. O Glorioso deveria ter depositado o valor de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões) em agosto, mas ainda não fez, de acordo com o "ge".

Joia do futebol argentino, Montoro foi contratado em junho, na janela do Mundial de Clubes. O jovem, de 18 anos, custou 9 milhões de dólares (R$ 49 milhões). O Botafogo não justificou o atraso e debate com o Vélez Sarsfield como efetuará o pagamento.

O Vélez Sarsfield cogitou levar o caso à Fifa. O clube argentino, no entanto, decidiu resolver diretamente com o Botafogo e acredita que o atraso será resolvido em breve. Porém, em caso de nova inadimplência, pode mudar de ideia. A próxima parcela do acordo vencerá em dezembro.

Desde que chegou ao Botafogo, Montoro soma três gols e duas assistências em 18 jogos. O jogador sofreu uma fratura no ombro direito durante uma partida da Copa do Mundo Sub-20 e já iniciou o tratamento, mas pode não atuar mais nesta temporada.