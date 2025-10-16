Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/10/2025 11:10

Rio - O técnico Davide Ancelotti não contará com dois titulares para a partida do Botafogo contra o Ceará, no fim de semana. Isso porque o zagueiro Alexander Barboza e o volante Marlon Freitas receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 0 para o Flamengo , na quarta-feira (15), e precisarão cumprir suspensão automática na próxima rodada.

No clássico, Barboza fez dupla de zaga com Marçal, lateral-esquerdo improvisado no setor. David Ricardo e Gabriel são as alternativas para o técnico Davide Ancelotti, que não conta mais com Kaio Pantaleão, lesionado, nesta temporada.

Já Marlon Freitas pode ser substituído por Newton, que retorna após cumprir suspensão automática. A tendência é que o camisa 28 faça a dupla com Allan no setor.

Retorno de lateral



Apesar de perder dois titulares, o treinador terá o retorno de um nesta semana. Vitinho, que estava a serviço da seleção brasileira, não chegou a tempo para o jogo contra o Flamengo , mas ficará disponível para enfrentar o Vozão.

Agenda

O Botafogo enfrenta o Ceará no próximo domingo (19), a partir das 18h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.