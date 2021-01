Campeão da Taça Guanabara de 2015, Toninho Andrade volta para sua terceira temporada à frente do Madureira Luis Miguel Ferreira/Madureira

Publicado 28/01/2021 19:08

Rio - A um mês da estreia no Campeonato Carioca, no dia 28 de fevereiro, contra o Volta Redonda, o Madureira colocará em ação boa parte do 'pacotão' de reforços confirmados para a temporada 2021. No total, seis novas peças estarão à disposição do técnico Toninho Andrade, que volta ao clube após a conquista da Taça Guanabara de 2015.

São eles o zagueiro Breno Calixto, ex-Brasiliense-DF, os laterais Bruno Oliveira, ex-Marília-SP, e Isaldo, ex-Unirb-BA, os volantes Felipe Dias, ex-Bangu, e Humberto, ex-Serranense-MG e o atacante Bruno Santos, que defendeu o Goiânia na Série D do Brasileiro.



A maioria do reforços foi indicação do Toninho Andrade. Em sua terceira passagem pelo Madureira, o treinador deu início à preparação na Zona Oeste do Rio. Com mais um mês para trabalhar, o treinador ainda não fechou encerrou o ciclo de contratações e aguarda a chegada de mais um zagueiro, de um volante e de um apoiador.