Publicado 23/01/2021 18:52

Rio - America e Nova Iguaçu empataram por 1 a 1, no Giulite Coutinho, neste sábado. Com o resultado, o Mecão chegou ao terceiro empate na seletiva do Carioca. Após sair atrás no placar, o America conseguiu a igualdade em um lindo gol de falta do meia Richarlyson. Antes do início da partida, Deola foi homenageado com a camisa número 50, em referência ao 50° jogo com a camisa do America.

O America começou bem a partida. Aos 11 minutos, Paulo Henrique bateu falta rasteira e perigosa, o goleiro rebateu, mas Polegar, na sobra, chutou por cima do gol. Em mais um lance ofensivo, o atacante Alemão aproveitou a falha do zagueiro e pegou de primeira, mas a bola foi para fora. Após a parada técnica, o Nova Iguaçu voltou melhor e chegou duas vezes com perigo. Aos 32 minutos, conseguiu abrir o placar com Luã Lucio, após contra-ataque rápido. Mas, aos 39 minutos, o America chegou ao gol de empate. Em falta na entrada da área, Richarlyson de canhota fez uma linda cobrança, sem condições para o goleiro Luis Henrique defender. Antes do fim do primeiro tempo, Djalminha fez jogada individual pela direita e tabelou com Alemão, que devolveu ao meio, mas foi travado na finalização.



Na volta do intervalo, o America já começou assustando o adversário. Em cruzamento de Richarlyson, Mineiro deu uma casquinha na bola que sobrou para Alemão, acertando a trave. A primeira substituição veio aos 10 minutos. O técnico Alvaro Gaia sacou o volante Paulo Henrique e colocou o também meia Magno. Antes da parada para hidratação, o Nova Iguaçu chegou com perigo em tabela na entrada da área, mas o zagueiro Lucão salvou mandando para escanteio. Alvaro Gaia aproveitou e fez mais duas mudanças: Thauan e Djalminha deram lugar a Marquinho e Guilherme Silveira. A dupla entrou com disposição.

Na primeira jogada, Marquinho fez bonito lance individual entre três zagueiros e, na sobra, Guilherme chutou por cima do gol. O treinador aproveitou a parada técnica e fez ponderações com os jogadores e sacou Richarlyson, que já tinha cartão amarelo, para dar lugar ao meia Hygor.

Em cruzamento pela direita, o zagueiro do Nova Iguaçu foi cortar o lançamento, mas pegou errado na bola e quase fez gol contra. Ainda no fim do jogo, o árbitro expulsou o técnico Alvaro Gaia por reclamação. Muito nervosismo, o que impediu a bola rolar. Fim de papo: America 1 x 1 Nova Iguaçu.



Com o resultado, o America chegou aos três pontos e está na 5° posição da Fase Preliminar. Agora, o time rubro vai a Nova Friburgo para encarar o Friburguense, na quarta, às 15h30.

