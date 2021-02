O novo regulamento do Campeonato Carioca prevê multa para o clube que não escalar força máxima ÚRSULA NERY/AGÊNCIA FERJ

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 15:39

Rio - Com o objetivo de evitar o esvaziamento do Campeonato Carioca, o regulamento para a edição de 2021 apresentado pela Federação de Futebol do Rio (Ferj), aprovado pelos clubes no arbitral realizado no fim do ano passado, prevê multa para o clube que não escalar 'força máxima' a partir da quarta rodada da Taça Guanabara. O artigo 41 estabelece como exceção um 'justo motivo' apresentando por qualquer participante para não escalar a equipe considerada principal.



É válido destacar que no Campeonato Carioca de 2020, Botafogo, Flamengo e Vasco usaram jogadores reservas ou recém-promovidos da base nas primeiras rodadas da Taça Guanabara. O valor da multa é do valor correspondente à cota fixa de direitos de TV e o dinheiro será dividido entre os clubes participantes.

O atraso no calendário, em função da pandemia do novo coronavírus, não facilita o planejamento de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Com a prorrogação do Campeonato Brasileiro até o dia 25 de fevereiro, os clubes não terão tempo para organizar pré-temporada e validar o período de férias de 30 dias para os jogadores. Na próxima semana terá início a primeira fase da Libertadores, com vaga garantida pelo Tricolor. O Carioca começa na primeira semana de março, mês previsto para o pontapé da Copa do Brasil. O Brasileiro será retomado em maio.

É preciso destacar que os jogos atrasados pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, serão 'compensados' em 2021, assim como a realiação da Copa América, entre junho e julho, após o adiamento no ano passado. Entre julho e agosto, é a vez dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Devido ao apertado calendário, a multa talvez se torne uma realidade para os quatro grandes do Rio.

O Flamengo acertou período de folga para o grupo principal ao término do Brasileirão, mas informou que no Fla-Flu do dia 20, pela terceira rodada, que todo elenco estará à disposição. O Rubro-Negro está classificado para a Libertadores. Garantido, o Tricolor ainda busca a vaga direta para a fase de grupos e iniciará o Carioca com o time sub-23.



Rebaixado para Série B, o Botafogo sofrerá uma considerável reformulação do elenco e, a tendência, é que dispute a Taça Guanabara com a nova base que será montada. O planejamento do Vasco depende da permanência ou não na Primeira Divisão, que pode ser definida na próxima rodada contra o Corinthians.

O que diz o regulamento?

Confira o texto do Art. 41:



"A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão e, caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato."