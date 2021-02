Americano é preso após simular o próprio sequestro para não ir trabalhar Divulgação

Phoenix - Um homem identificado como Brandon Soules, de 19 anos, foi preso por simular o próprio sequestro para não ir trabalhar.

Soules foi encontrado com as mãos amarradas nas costas com um cinto e uma bandana na boca perto de uma torre de água, em Coolidge, no estado do Arizona. Ele contou a polícia que dois homens mascarados o sequestraram, bateram na cabeça dele e o deixaram no local após descobrirem que seu pai "guardava uma grande quantidade de dinheiro fora da cidade".

Após investigações, nenhuma evidência que comprovasse o sequestro foi encontrada e, após ser pressionado pelos policiais, o jovem confessou ter inventado a história para tirar uma folga.