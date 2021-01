Ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca) Divulgação/PCERJ

Publicado 08/01/2021 10:41 | Atualizado 08/01/2021 11:17

Rio - Um americano foi preso em flagrante por esfaquear duas pessoas em um apartamento localizado na Rua Pinto Guedes, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, na tarde da última quinta-feira. O homem, que tinha residência no Brasil, estava passando uma temporada na casa das vítimas.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para ocorrência de lesão corporal. No local, eles foram informados que as vítimas foram atacadas por golpes de facas pelo hóspede.

As vítimas foram conduzidas à UPA da Praça Saens Pena, mas já tiveram alta.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca). Homem foi encaminhado ao sistema prisional.