Donizete PanteraReprodução Twitter / Botafogo

Publicado 07/07/2024 08:00 | Atualizado 08/07/2024 09:16

Não menos importante na campanha do título Brasileiro de 1995, Donizete Pantera também conversou com o Contra-Ataque. Dono de um sorriso característico, o ex-atacante, que marcou uma época no futebol brasileiro por sua qualidade, irreverência e comemoração, que será lembrada para sempre, falou do atleta do momento: Júnior Santos, que também celebra seus gols de uma forma diferente da tradicional e, por isso, foi apelidado carinhosamente de "jacaré".

"Acredito que futebol é alegria. Eu acho que a comemoração do Júlio Santos, que é um excelente jogador, tem uma qualidade muito parecida com a minha, atacante forte, viril, que vai pra cima e está passando por um momento maravilhoso, é bem-vinda. Tem que comemorar bastante cada gol, que sabemos que é difícil", inicia.

Júnior Santos, atacante do Botafogo, ganhou o apelido de jacaré Vitor Silva / Botafogo "O gol é mágico. Tem que comemorar com os torcedores mesmo e fazer a comemoração para ficar na memória de todos. Assim como eu fazia, o Túlio, Viola, Edmundo, Romário e tantos outros que gostavam de comemorar diferente. Vai para cima dos caras, faz gol e comemora", completa.

Semelhanças

Donizete com a camisa do Botafogo em 1995 Reprodução Instagram @Donizete Pantera Donizete compara a parceria que fez com Túlio com a dupla de atacantes da atualidade, Júnior Santos e Tiquinho Soares. "Vejo o Tiquinho mais parecido com Túlio Maravilha, que ficava mais ali na área esperando. Já o Júnior Santos parece o Pantera, que sai pelo lado campo com força, com raça e com determinação", analisa.

Goleada sobre o Galo no Brasileirão de 1995

Como o adversário desta noite é o Atlético-MG, o Contra-Ataque não poderia deixar de lembrar o encontro ocorrido na campanha botafoguense campeã de 1995. Naquela temporada, os times se enfrentaram uma única vez. No dia 12 de novembro, o duelo válido pela sétima rodada do segundo turno do Brasileirão terminou com uma goleada de 5 a 0 para o Botafogo. Túlio e Donizete marcaram duas vezes cada. Gonçalves também deixou o dele.

"Aquele jogo foi maravilhoso. Eu fiz dois gols e ainda dei um passe para o Túlio. Foi um jogaço. Eu fui muito feliz naquele jogo, tenho grandes recordações. Fiz o primeiro gol de cabeça e o outro sem ângulo. Assim, o time estava passando por um momento maravilhoso e tudo deu certo. Para melhorar, foi num lugar maravilhoso, mágico, que é o Maracanã. Tenho essa partida na minha memória até hoje, foi magnifico", lembra Donizete.