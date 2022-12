Jogadores de Marrocos comemoraram muito com o técnico Walid Regragui - AFP

Publicado 11/12/2022 10:00

Primeira seleção africana e árabe em uma semifinal de Copa do Mundo, Marrocos fez história. Em um torneio com amplo domínio europeu e sul-americana, esta será apenas a segunda vez que uma equipe fora da Europa e da América do Sul fica entre os quatro primeiros colocados.



E para confirmar ainda mais a importância do feito marroquino, a diferença entre essa classificação e a da Coreia do Sul é de 20 anos.



A outra vez foi em 2002, quando os coreanos foram sede da Copa do Mundo ao lado do Japão. Naquela edição, os donos da casa também eliminaram europeus pelo caminho até a semifinal.



A Coreia do Sul venceu Polônia e Portugal na fase de grupos, e superou a Itália nas oitavas de final e a Espanha, nos pênaltis nas quartas. Esses dois jogos do mata-mata foram muito polêmicos, com erros de arbitragem absurdos contra os adversários. Os coreanos só pararam para a Alemanha.



Já Marrocos desbancou a favorita Bélgica (2x0) e empatou com a Croácia (0x0), terminando em primeiro lugar no Grupo F da Copa do Mundo de 2022. Depois, superou a Espanha nos pênaltis (após 0x0) e agora venceu Portugal (1x0).