Jornalista Khaled Al-Musallam morreu durante a cobertura da Copa do MundoDivulgação

Publicado 11/12/2022 19:52

Catar - A emissora árabe "Al Kass" anunciou, no último sábado (10), a morte do fotojornalista Khaled Al-Musallam, que fazia a cobertura da Copa do Mundo de 2022.

"Os canais Al-Kass lamentam a morte de Khaled Al-Musallam, fotógrafo do Departamento de Criatividade", comunicou a emissora, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.



Mesmo sem a emissora árabe dar mais detalhes sobre a morte do fotojornalista, o jornal Gulf-Times, do Catar, informou que Khaled Al-Musallam faleceu "de repente".

Esta é a segunda morte de um jornalista durante a Copa do Mundo. Também no último sábado (10), o norte-americano Grant Wahl morreu após passar mal durante o duelo entre Argentina e Holanda, nas quartas de final da Copa. O profissional estava na tribuna de imprensa do estádio, quando desmaiou e foi atendido por uma equipe de médicos do estádio. No entanto, não resistiu e acabou morrendo no local.