Zico - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2022 19:20

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico abordou a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Galinho explicou a falha da equipe de Tite no gol que resultou no empate da Croácia que levou a decisão da vaga das quartas de finais para a disputa de pênaltis. Além disso, o ex-jogador criticou a ausência de Neymar como cobrador de pênaltis do Brasil.

"Quando o entra o Fred no 2º tempo da prorrogação, com o Brasil na frente, que pelas características é para resguardar e não dar oportunidade ao adversário de ter um numero maior de jogadores quando estiver atacando. Infelizmente no único ataque adversário isso não aconteceu e aí saiu o gol", afirmo o Galinho, de acordo com o portal "Yahoo".

Zico ainda afirmou que após o erro na cobrança de Rodrygo, Neymar tinha que ter sido adiantado para cobrar a penalidade e não ter sido mantido como quinto batedor, que acabou nem executando a cobrança.

"Ele deveria abrir a série, mas depois, deveria bater em vez do Marquinhos já que não é necessário se passar para os árbitros a ordem com acontecia anos atrás", disse o Galinho.