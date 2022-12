Lloris - AFP

Publicado 11/12/2022 18:00

Catar - Companheiros de Tottenham, Lloris e Harry Kane estiveram frente a frente em duas cobranças de pênalti na partida das quartas de final entre França e Inglaterra. Na primeira, o artilheiro britânico conferiu, porém, na segunda acabou isolando. Ao analisar as cobranças, o goleiro afirmou que na primeira, Kane, o surpreendeu, mas na segunda, ele teve uma atitude que desestabilizou o atacante.

"No primeiro, nos conhecemos tão bem que eu disse a mim mesmo que ele vai mudar. Mas ele se manteve na tendência. No segundo, vou para o lado direito. Com certeza ele deve ter sentido, então ele levantou um pouco e forçou um pouco o chute. Foi um momento importante da partida", afirmou em entrevista ao perfil oficial no Twitter da seleção francesa.

Na próxima fase, a França enfrenta Marrocos pela semifinal da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, dia 14, no estádio Al Bayt, às 16h (de Brasília). Na outra chave, Argentina e Croácia disputam a outra vaga, um dia antes.