Neymar enviou mensagem de apoio a Rodrygo, Marquinhos e Thiago Silva, por conta da eliminação para a Croácia - GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 11/12/2022 17:00 | Atualizado 11/12/2022 17:30

Rio - Os jogadores da seleção brasileira já se despediram do Catar e retornaram aos seus clubes, mas ainda estão na difícil missão de digerir a eliminação na Copa do Mundo. Neste domingo (11), Neymar publicou, em uma rede social, conversas que teve com Marquinhos, Thiago Silva e Rodrygo após a eliminação para a Croácia.

"Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor", publicou Neymar, antes de completar:

"Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa seleção. Virei fã de cada um deles! Esse grupo sempre estará no meu coração", destacou o jogador.

Na mensagem enviada para Marquinhos, seu companheiro de equipe no PSG, Neymar falou sobre o pênalti perdido, e destacou o carinho que tem pelo zagueiro.

"Queria muito que tivesse dado tudo certo, f*** pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamo que vamo, temos que ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda", destacou Marquinhos.

Neymar expõe conversa com Marquinhos após a eliminação para a Croácia Reprodução/Instagram @NeymarJR

Para Thiago Silva, Neymar destacou o seu desejo em dar o título Mundial para o zagueiro, que dificilmente estará na Copa do Mundo de 2026.

"Irmão, tá mais f*** do que imaginei, de verdade. Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos. Não consigo acreditar. Toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar filha da p***", destacou o jogador do Chelsea.

Neymar expõe conversa com Thiago Silva após a eliminação para a Croácia Reprodução/Instagram @NeymarJR

Com Rodrygo, Neymar falou sobre os pênaltis perdidos em sua carreira, e destacou que "aprendeu com todos eles". O atacante do Real Madrid, por outro lado, pediu desculpas, e logo foi retrucado por Neymar, que falou para o jogador não pedir desculpas. Por fim, o camisa 10 ainda brincou dizendo que ensinaria o jovem a cobrar pênaltis.

Neymar expõe conversa com Rodrygo após a eliminação para a Croácia Reprodução/Instagram @NeymarJR