Presidente da Conmebol vê solidez em candidatura sul-americana para sediar Copa do 2030 | | O Dia

Alejandro Domínguez falou sobre a Copa de 2030AFP

Publicado 11/12/2022 20:20

Rio - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou sobre a possibilidade da Copa do Mundo de 2030 acontecer na América do Sul. De acordo com ele, a candidatura que envolve Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile está bastante consolidada. A edição vai marcar os 100 anos do primeiro Mundial.

"A candidatura é muito sólida. 2030 é uma questão em que a Fifa tem que decidir o que vai fazer. É responsabilidade da Fifa e da família do futebol como e o que vamos fazer para lembrar aqueles que fizeram a primeira Copa do Mundo, que nasceu no Uruguai. Sempre haverá oportunidade para outros países a partir de 2030, quando se completam 100 anos, porque 100 anos se completam apenas uma vez e esse momento tem que ser na América do Sul", disse em evento realizado pela entidade.

A realização do torneio na América do Sul é um desejo de Alejandro Domínguez para homenagear o Uruguai, primeiro campeão e primeira sede da competição. A divisão de sedes não será novidade na Copa do Mundo. A primeira sede dividida aconteceu em 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Em 2026, Estados Unidos, Canadá e México vão sediar a competição.