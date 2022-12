Mbappé e Giroud - AFP

Publicado 11/12/2022 18:20

Catar - Kylian Mbappé e Olivier Giroud são os dois maiores artilheiros da Copa do Mundo do Catar. Destaques da seleção francesa, os atacantes têm números semelhantes a muita dupla que marcou época na seleção brasileira e comandou a equipe verde e amarela no último título de Mundial conquistado há 20 anos.

Até as semifinais, Mbappé marcou cinco vezes, enquanto Giroud fez quatro gols. Os números são quase os mesmos que Rivaldo e Ronaldo tinham até essa etapa da Copa do Mundo. O camisa 9 havia feito os mesmos cinco gols de Mbappé, mesmo número do camisa 10, que por um gol supera a marca de Giroud.

Posteriormente, Ronaldo faria mais três gols na Copa, um na semifinal contra a Turquia e dois contra a Alemanha na finalíssima, garantindo o título para o Brasil. Já Rivaldo não balançaria mais as redes, terminando a Copa do Mundo como terceiro maior artilheiro, atrás do Fenômeno e também de Miroslave Klose.

A dupla francesa tem mais dois jogos para tentar igualar ou superar as marcas dos heróis do pentacampeonato. Na semifinal, a França terá pela frente o Marrocos, surpresa da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).