Neymar agradeceu Tite publicamente em seu InstagramGlyn KIRK / AFP

Publicado 11/12/2022 17:25

Rio - O atacante Neymar utilizou suas redes sociais, neste domingo (11), para publicar uma carta aberta ao técnico Tite. O treinador se despediu da seleção brasileira após a eliminação para a Croácia, na Copa do Mundo Na publicação, o jogador do PSG relembrou os tempos antigos, onde enfrentou Tite algumas vezes, e agradeceu o carinho pelo treinador nesses seis anos do profissional na seleção brasileira.

"Eu te achava muito chato. Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10", destacou Neymar, relembrando o dia em que Tite o criticou por conta de simulações, no Campeonato Brasileiro de 2012.

Em seguida, o astro do Paris Saint-Germain agradeceu pelos ensinamentos de Tite, e destacou as glórias e tristezas que a seleção brasileira teve nos últimos anos.

"Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom mas como pessoa você é MUITO MELHOR! Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim… Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o senhor nos deu … e foram tantos", disse, antes de completar:

"Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo. Você merecia ser coroado com essa copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu TUDO!", finalizou Neymar