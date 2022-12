Natalia Rodrigues Belloli - Reprodução / Instagram

Natalia Rodrigues BelloliReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2022 15:30

Rio - O título da Copa do Mundo não veio para Raphinha, mas o atacante da seleção brasileira e do Barcelona recebeu uma boa notícia no Catar. Por intermédio das redes sociais, a esposa do jogador, Natalia Rodrigues Belloli, revelou que está esperando um filho.

"Vi você, papai, fazendo de tudo por um gol, para comemorar e dividir com todo mundo a imensa alegria da minha chegada em sua vida! Sim, eu, seu sonho. Mesmo tão pequenininho, mamãe faz questão de me falar todos os dias o homem trabalhador, honesto, que não foge da luta que és. Você cresce e evolui em cima da dor, e assim seguimos nós três, papai, curando nossas cicatrizes", escreveu a modelo.

Raphinha entrou em campo em todos os cinco jogos do Brasil no Catar, sendo titular em quatro deles. Apesar de ter tido boas atuações nas partidas contra Suíça e Coreia do Sul, ele não conseguiu balançar as redes.

"O orgulho que temos e estamos sentindo de você é imensurável, mas eu sei que o propósito é muito maior! Mamãe não parou de chorar um minuto, eu não sei por quê, se temos que ser muito gratos por termos chegado até aqui. Eu tenho certeza que juntos vamos viver muitas coisas boas!", finalizou.