A bola Al Hilm, que significa "a travessia", em árabe, será utilizada nas semifinais e na final da Copa do Mundo - Divulgação

A bola Al Hilm, que significa "a travessia", em árabe, será utilizada nas semifinais e na final da Copa do MundoDivulgação

Publicado 11/12/2022 11:00

A Fifa apresentou neste domingo (11) a bola que será utilizada nos jogos de semifinal da Copa do Mundo entre Argentina x Croácia e França x Marrocos, assim como na final, marcada para o dia 18.

Sai a Al Rihla, ou "a travessia" em árabe e entra a Al Hilm, que significa 'o sonho' no mesmo idioma.



Assim como a utilizada até o momento na Copa do Mundo, a Al Hilm também conta com a inédita tecnologia da bola conectada ("Connected Ball"), que auxilia na marcação dos impedimentos semiautomáticos, ao indicar o exato momento em que a bola é tocada em situações difíceis de impedimento.



O design da nova bola tem uma base texturizada de cor dourada que apresenta um sutil padrão triangular, inspirado nos cintilantes desertos da região que rodeia a cidade de Doha, na cor do troféu da Copa do Mundo e no padrão da bandeira do Catar.